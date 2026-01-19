معرض «المسار» للفنان خالد زكي بقبة الغوري يطرح التساؤلات حول الفن والتراث

شهد مركز إبداع قبة الغوري بالقاهرة التاريخية، افتتاح معرض "المسار" للفنان النحات خالد زكي، والذي نظم صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع جاليري Le Lab، في تجربة ثقافية تقوم على الشراكة مع القطاع الخاص المتخصص في الفنون، بهدف إعادة قراءة التراث بصياغات معاصرة وتعزيز الحوار بين الماضي والحاضر.

ويقدم النحات خالد زكي بمعرضه "المسار" مجموعة من المنحوتات البرونزية، من سلسلتي "الصوفي" و"الرحلة"، حيث تستدعي الأجساد هيئة الدراويش في حالة عبور دائم، متأرجحة بين الأرض والسماء، وبين الثبات والدوران، في صياغة بصرية تسائل الزمن أكثر مما تمثله، تتقاطع الأعمال بصريًا مع الخطوط الرأسية للعمارة المملوكية لقبة الغوري، لتعيد تفعيل المكان كعنصر أساسي وفاعل في التجربة الفنية، وتتيح للزائرين استكشاف التفاصيل والتفاعل مع الفن والتراث معًا.

وفي كلمة عن المعرض، أكد رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، المعماري حمدي السطوحي، أن المعرض يطرح التساؤلات حول مدى إدراك المجتمع لقيمة التراث، ويعيد النظر في علاقتنا بالمواقع التراثية، مشددا أن الآثار ليست مجرد مباني جامدة، بل هي أماكن حية قادرة على التفاعل مع الفعل الثقافي.

وأوضح أن قبة الغوري تشهد على مدار العام أنشطة ثقافية ينظمها صندوق التنمية الثقافية ممثلًا لوزارة الثقافة، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، إلا أن هذا المعرض يكتسب خصوصية كونه تجربة جديدة للشراكة مع القطاع الخاص المتخصص في الفنون، حيث يتم العرض بطريقة مبتكرة تحقق تناغمًا بين القيمة المعمارية للمكان والمنتج الفني المرتبط بهوية الموقع.

وأشار السطوحي إلى أن المعرض نموذج ناجح للتناغم بين الماضي والحاضر، بين الإرث التاريخي والمنتج الفني المعاصر، حيث يتمكن الزائر من التوغل داخل تفاصيل المكان والتفاعل مع الفن، بما يعزز شعور الفخر بالقيمة المعمارية والتراثية ويجعل الجمهور يتعامل مع المكان بشكل واعٍ ومباشر، مؤكدًا أن مفهوم الشراكة لا يقتصر على الاستضافة، بل يمتد إلى نماذج تعاون متكاملة، من خلال دعم المكان تجهيزًا وخدميًا، بما يحقق منفعة مشتركة ويجعل الجميع شركاء في النجاح دون أن يخسر أحد، مع الحفاظ الكامل على قيمة المكان ودوره الثقافي.

وأعرب السطوحي عن تقديره لكل من شارك في نجاح المعرض، مشيرًا إلى سعادته بتفاعل الجمهور، لا سيما من زائري المعرض الذين يدخل جزء كبير منهم المكان للمرة الأولى ويستكشفون تفاصيله المعمارية، معتبرًا أن المعرض فرصة حقيقية لإعادة اكتشاف التراث والتعرف على قيمته والتفاعل معه بما يليق بمكانته الحضارية.