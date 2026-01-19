رئيس الشركة السورية للبترول: خطة لإعادة تأهيل جميع آبار النفط بعد استلامها

أعلن الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي، اليوم الاثنين، أن هناك خطة موضوعة لاستلام جميع آبار النفط وإعادة تأهليها بكوادر وطنية.

ونقلت قناة الإخبارية السورية، عن قبلاوي قوله خلال مؤتمر صحفي في حقل العمر بمحافظة دير الزور للحديث عن واقع آبار النفط بعد استلامها: "سنحقق نقلة نوعية في مجالي النفط والغاز بمشاركة الشركات المحلية والأجنبية".

وأوضح أن حقل العمر كان ينتج سابقاً 50 ألف برميل يوميا واليوم ينتج خمسة آلاف برميل فقط، مشيرا إلى أن حقل العمر سيكون ملكاً للشركة السورية للبترول خلال فترة قصيرة.

وأفاد قبلاوي، بأن الحكومة تعمل بالتنسيق مع الجيش العربي السوري لاستلام جميع الحقول، كاشفا عن أن هناك شركات أمريكية جديدة ترغب في الاستثمار في حقول الغاز في الحسكة.