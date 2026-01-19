مقتل 7 من عناصر الشرطة بعد سيطرة نزلاء على سجون في جواتيمالا

قتل أعضاء يشتبه بانتمائهم لعصابات في عاصمة جواتيمالا يوم الأحد سبعة من عناصر الشرطة، حسبما قالت السلطات. وذلك بعد وقت قصير من استعادة المسؤولين في جنوب غرب البلاد السيطرة على واحد من ثلاثة سجون شديدة الحراسة حيث قام النزلاء بأعمال شغب واحتجاز رهائن في اليوم السابق.

وجاءت الهجمات على الشرطة في مدينة جواتيمالا وما حولها بعد أن اقتحم المئات من شرطة مكافحة الشغب سجن رينوفاسيون في إسكوينتلا، على بعد حوالي 47 ميلا (76 كيلومترا) جنوب غرب العاصمة، لتحرير تسعة حراس تم احتجازهم كرهائن هناك. وغالبا ما يأمر قادة العصابات المسجونون الأعضاء خارج أسوار السجن بشن هجمات انتقامية.

وقال الرئيس برناردو أريفالو لاحقاً على منصة إكس إنه أمر بنزول الشرطة والجنود إلى الشوارع، ومن المقرر أن يوجه خطابا للأمة عبر التلفزيون.

ودوت أصوات طلقات نارية أثناء اجتياح فرق مكافحة الشغب للمنشأة التي تضم قادة العصابات. وبعد حوالي 15 دقيقة، شاهد صحفي من وكالة أسوشيتدبرس (أ ب) الحراس المفرج عنهم وهم يقتادون إلى خارج السجن، وبدوا وكأنهم لم يصابوا بأذى، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو وفيات على الفور.

وفي وقت لاحق من يوم الأحد، استعادت السلطات السيطرة على سجن ثان في الجانب الشمالي من العاصمة. وقالت الشرطة الوطنية المدنية إنه تم تحرير ستة حراس هناك. ثم أعلنت الشرطة أنها داهمت السجن الثالث، وحررت 28 حارسا.

وكانت وزارة الداخلية قد ذكرت يوم السبت أن 46 حارسا محتجزون كرهائن، ولم يتضح حتى الآن سبب التناقض مع عدد الـ 43 الذين تم تحريرهم يوم الأحد.

وسيطر السجناء على السجون الثلاثة في اليوم السابق في انتفاضة منسقة للاحتجاج على قرار مديري السجون بتجريد بعض قادة العصابات المسجونين من الامتيازات.