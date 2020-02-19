مدحت شلبي معلقا على قمة الأهلي والزمالك

كشف مصدر مُقرب من المعلق الرياضي الشهير مدحت شلبي، أن الأخير سيقوم بالتعليق على مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري عبر قناة أون سبورت، والتي ستقام على ملعب محمد بن زايد في الإمارات، مساء غد الخميس.

وأشار المصدر للشروق إلى أنه تم الاتفاق مع مدحت شلبي، تعليقه على مباراة السوبر عبر قناة أون سبورت، وأن الاتفاق يشمل مباراة السوبر فقط ولا يمشل مباراة الدوري التي ستقام بين الفريقين يوم 24 من شهر فبراير الجاري.

ويعلق على المباراة عبر قناة أون سبورت كل من أيمن الكاشف، ومحمد الكواليني، وبلال علام، ومدحت شلبي.

جدير بالذكر أن قناة أون سبورت تنقل مباراة السوبر مع قناة أبوظبي الرياضية الإماراتية.