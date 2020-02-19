اكتشاف تهريب 200 طن عاج أنياب الفيل منذ مطلع القرن الحالي عبر جنوب شرق آسيا

أظهرت إحصاءات جمعتها وأصدرتها شبكة "ترافيك" لمراقبة تجارة الحياة البرية مؤخرا، تهريب أكثر من 200 طن من عاج أنياب الأفيال الإفريقية، ونحو مليون آكل نمل حرشفي عبر جنوب شرق آسيا منذ مطلع القرن الحالي.

وقالت كانيثا كريشناسامي المديرة الإقليمية لشبكة "ترافيك" في جنوب شرق آسيا: "لا يمر يوم دون شن عملية مصادرة تتعلق بالحيوانات البرية في جنوب شرق آسيا، وعادة ما يتم مصادرة كميات مذهلة".

ويقدر العاملون على الإحصاءات ما تمت مصادرته بـ 895 ألفا من حيوانات آكل النمل الحرشفي و 96 ألف كيلوجرام من حراشف الحيوان في جميع أنحاء المنطقة، التي تضم عشر دول بين عامي 2000 و 2019، إلى جانب 225 ألف كيلوجرام من عاج أنياب الفيلة الذي تم تهريبه من إفريقيا بين عامي 2008 و 2019.

ويغطي التقرير الذي تموله الحكومة الأمريكية أيضا مصادرة 100 ألف من أنف الخنزير في إندونيسيا بين عامي 2003 و2019و 45 ألف طائر من فصيلة الطائر المغرد في جزيرتي سومطرة وجاوة الإندونيسيتين، بين عامي 2018 و2019.