النمسا تستأنف الأنشطة السياحية أول مارس المقبل بشرط استقرار إصابات كورونا

أكد المستشار النمساوي سباستيان كورتس، أن القطاع السياحي والمطاعم سوف يجرى استئناف عملهم فى أوائل مارس المقبل.

وقال كورتس، في تصريحات له اليوم الجمعة، عقب اجتماع حكومي مع اليزابيث كوستنجر وزيرة السياحة وهيرالد ميرر رئيس الغرفة الفيدرالية النمساوية، إن تحديد موعد عودة العمل بدقة يعتمد على تطورات وضع العدوى بوباء فيروس كورونا.

وذكر أن الحكومة تتعامل بحذر مع إنهاء عملية الإغلاق بشكل كامل في البلاد وتفضل الانتظار إلى ما بعد عطلة عيد الفصح على الرغم من أن الغرفة التجارية تضغط من أجل التخفيف من قيود كورونا.

ونوه بأن الحكومة ترغب في إجراء المزيد من التشاور مع الخبراء وحكام الولايات الفيدرالية بشأن خطوات فتح البلاد مرة أخرى اعتبارا من أول مارس المقبل.

ولفت إلى أن عملية استئناف السياحة وفتح المطاعم قد تكون مشروطة بالحصول على اختبار سلبي كورونا للزبائن ومرتادي المسارح ودور السينما والمتاحف والمطاعم.