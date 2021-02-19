القيود على التأشيرات الهندية للعمال الصينيين تضر بشركات التكنولوجيا في تايوان

بدأت التوترات الجيوسياسية بين الهند والصين في الإضرار ببعض أكبر شركات التكنولوجيا في تايوان، بما فيها الشركات الموردة لشركة "آبل" وعرقلة برنامج تحفيز جديد كانت نيودلهي تفخر به كثيرا لتصنيع الالكترونيات، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.



وتتخذ الهند موقفا بطيئا في إصدار تأشيرات للمهندسين الصينيين، الذين هناك حاجة ماسة إليهم لمساعدة الشركات التايوانية في إقامة مصانع في الدولة الواقعة جنوب آسيا، طبقا لما ذكرته مصادر مطلعة.



وربما يعرقل الخلاف خطة رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي لتعزيز قدرة التصنيع الهندية ويؤدي إلى احجام المستثمرين الأجانب، الذين استثمروا 30 مليار دولار في الأشهر الستة حتى سبتمبر الماضي، وتدفق الحجم الأكبر من الاستثمارات المباشرة الأجنبية إلى قطاع تصنيع اجهزة الكمبيوتر وانتاج البرمجيات.



وتتطلع الشركات للهند لتنويع سلاسل الإمداد لديها، ومنع مودي مئات التطبيقات الصينية وأبطأ من الموافقات للاستثمار الصيني، بعد اشتباك دموي في منتصف العام الماضي على طول الحدود المتنازع عليها بين الجارتين وأسفرت عن مقتل 20 هنديا وعدد غير معروف من الجنود الصينيين.