القابضة للشرب تتابع أعمال سحب مياه الأمطار بمحافظتي شمال وجنوب سيناء

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تابع المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أعمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتي شمال وجنوب سيناء في إطار مواجهة موجة الطقس السيء التي تشهدها بعض المحافظات.

وأكد اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، رفع حالة الاستعداد للدرجة القصوى بنطاق عمل الشركة، مشيرا إلى أن جميع المحطات تعمل بحالة جيدة مع جاهزية مولدات الطاقة الكهربية ووحدات الرفع.

وأضاف عرفة أنه وفقاً لخطة الطوارئ والأزمات انتشرت حاليا معدات التعامل مع مياه الأمطار والسيول طبقاً لتوزيع المناطق الساخنة.

وأشار إلى أن الأمطار سقطت فجر اليوم بنسبة متفاوتة الشدة من متوسطة إلى غزيرة بمدن رأس سدر وأبو رديس وأبو زنيمة ودهب بجنوب سيناء والعريش وبئر العبد والشيخ زويد ونخل بشمال ووسط سيناء، وجار حاليا رفع تجمعات المياه بواسطة الأطقم الفنية ومعدات السيول والأمطار والوضع حاليا مستقر.

كما وجه بانعقاد لجنة الازمات والطوارئ بالشركة على مدار الساعة وضرورة المتابعة مع غرفة عمليات المحافظة والتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.