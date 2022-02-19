سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

توج الروسي ألكسندر بولشونوف اليوم السبت، بالميدالية الذهبية الثالثة والميدالية الخامسسة له بشكل عام في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة حاليا بالعاصمة الصينية بكين.

وأحرز بولشونوف اليوم ذهبية التزلج الريفي لمسافة 50 كيلومترا، والتي جرى تقليصها إلى 28.4 كيلومترا بسبب سوء الأحوال الجوية.

وفرض بولشونوف تفوقه بشكل كبير في المراحل الأخيرة من السباق الحر، ليحتل المركز الأول أمام مواطنه ايفان ياكيموشكين الذي أحرز الميدالية الفضية.

أما النرويجي سيمن هيجستاد كروجر، العائد من عدوى فيروس كورونا، فقد احتل المركز الثالث ليحرز الميدالية البرونزية.

وأصبح بولشونوف أول متزلج يحرز خمس ميداليات خلال دورة أولمبية واحدة، حيث توج أيضا بذهبيتي السكياثلون والتتابع، وأحرز فضية سباق 15 كيلومترا وبروونزية السرعة للفرق.

وتسببت الرياح الشديدة في تأجيل انطلاقة السباق لمدة ساعة، كما تقرر تقليص مسافة السباق من جانب الاتحاد الدولي للتزلج "من أجل سلامة الرياضيين وتقليص زمن تعرضهم لهذه الظروف الجوية".