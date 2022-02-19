 انفجارات عند خطوط التماس بين قوات موالية لأوكرانيا وأخرى لروسيا - بوابة الشروق
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انفجارات عند خطوط التماس بين قوات موالية لأوكرانيا وأخرى لروسيا

أحمد علاء
نشر في: السبت 19 فبراير 2022 - 11:43 ص | آخر تحديث: السبت 19 فبراير 2022 - 11:46 ص

قالت قناة "سكاي نيوز"، إنّ انفجارات وقعت في شمال مدينة دونيتسك عند خطوط التماس بين قوات موالية لأوكرانيا وأخرى لروسيا شرقي البلاد.

جاء ذلك في نبأ عاجل للقناة أوردته صباح السبت، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكانت وكالة "سبوتنيك"، قد قالت مسبقًا إنّ "قذيفة مدفعية سقطت على مقربة من الحدود الروسية، وذلك بعد إطلاقها من الجانب الأوكراني".

وأضافت الوكالة، أن القذيفة انفجرت على بعد كيلومترات من الحدود الروسية وتحديدا قرب ضواحي مقاطعة روستوف الواقعة جنوبي البلاد.

وأشارت إلى أنّ المنطقة القريبة من الحدود التي سقطت فيها قذيفة المدفعية هي قرية تراسوفكا.

وذكرت أن "الانفجار وقع عند الساعة الرابعة صباحا، على بعد 300 متر من أحد المنازل في قرية ميتاكينسكايا".

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