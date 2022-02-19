أعلنت السلطات البريطانية، أنّ أكثر من 200 ألف منزل لا تزال دون كهرباء في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت، بعد أن تسببت العاصفة "يونس" بانقطاع الكهرباء عن أكثر من مليون منزل يوم الجمعة.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن مؤسسة شبكات الطاقة البريطانية أنه حتى الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش، تم إعادة التيار الكهربائي لـ 1.2 مليون عميل.

وأضافت أنه ما زال هناك نحو 226 ألفا دون كهرباء، معظمهم في جنوب إنجلترا وشرقي البلاد وجنوبي ويلز.

وأفاد مسؤولون بريطانيون بأنّ هذا الرقم ينخفض ​​طوال الوقت، وأن المهندسين يعملون على مدار الساعة لإعادة التيار للمنازل.

وجلبت العاصفة الأطلسية الشرسة إلى بريطانيا رياحا قياسية وصلت سرعتها إلى 122 ميلًا في الساعة (196 كم / ساعة)، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وتسبب في اضطراب واسع النطاق.