مسؤولون: إثيوبيا تبدأ غدا الأحد توليد الكهرباء من سد النهضة

أعلن مسؤولون في الحكومة الإثيوبية، اليوم السبت، عن بدء توليد الكهرباء من سد النهضة غدا الأحد.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول حكومي إثيوبي قوله: "غدا الأحد سيبدأ أول إنتاج للطاقة من السد"، فيما أكد المعلومة ذاتها للوكالة مسؤول إثيوبي آخر.

وفي وقت سابق، وجهت إثيوبيا رسالة إلى مصر والسودان بشأن سد النهضة، مشيرة إلى أن "الإثيوبيين لا يستطيعون الانتظار إلى ما لا نهاية"، على حد تعبيرها.

وشدد وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية رضوان حسين، في حوار أجرته معه "قناة العربية"، ونشرت الخارجية الإثيوبية ملخصه على صفحتها في "فيسبوك"، على ضرورة أن "تشجع مصر بلاده على الانتهاء من بناء سد النهضة بسرعة"، على حد قوله.

وتابع أنه "إذا حدث جفاف غدا أو بعد عدة سنوات فعلى الجميع أن يتعاون معا في استغلال الموارد".

ودعا الوزير الإثيوبي كل من مصر والسودان إلى عدم التمسك بموقفهما بشأن سد النهضة، مشيرا إلى أن "الإثيوبيين لا يستطيعون الانتظار إلى ما لا نهاية، وأنهم يتوقعون الضوء الأخضر لاستخدام مواردهم"، على حد تعبيره.

يذكر أن المفاوضات حول سد النهضة كانت قد تعثرت العام الماضي، بعد عدم تمكن الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، في التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد قبل بدء إثيوبيا في الملء الثاني للسد بشكل أحادي، ما أدى إلى زيادة التوتر وتصعيد الملف إلى مجلس الأمن الدولي الذي عقد جلستين حول قضية سد النهضة.