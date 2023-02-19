منتدى ثقافة وإبداع يحتفل بمئوية عبدالفتاح الجمل





يحتفل منتدى ثقافة وإبداع، الذى ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، بإصدار المجلد الأول من الأعمال الكاملة للأديب عبدالفتاح الجمل، وذلك بمناسبة مرور 100 عام على ميلاده، وذلك في السادسة مساء اليوم الأحد، بمركز إبداع القاهرة بساحة دار أوبرا المصرية.

وتستضيف الاحتفالية الكاتبة الصحفية عائشة المراغي، وتكشف المراغي خلال حوار يديره المشرف على المنتدى الكاتب الصحفي طارق الطاهر، عن رحلتها في جمع وتدقيق الروايات التي شملها هذا المجلد، وهي "الخوف، آمون وطواحين الصمت، وقائع عام الفيل، ومحب"، وصدرت هذه الأعمال في سلسلة روائع الأدب العربي عن الهيئة العامة لقصور الثقافة.

الجدير بالذكر أن عبدالفتاح الجمل من مواليد دمياط، وهو صاحب مسيرة إبداعية وصحفية طويلة وناجحة، التحق بالعمل في جريدة المساء بعد 38 يومًا من تأسيسها عام 1956، ويعتبر مكتشف جيل السبعينيات في الثقافة المصرية، من خلال الملحق الأدبي والفني الذي كان مشرفًا عليه في جريدة المساء ثم الأخبار، ومن بينهم جمال الغيطاني، بهاء طاهر، عبدالرحمن الأبنودي، إبراهيم أصلان، محمد البساطي، صلاح عيسى، يحيى الطاهر عبدالله، وغيرهم. وبعد تقاعده التحق بالعمل بدار الفتى العربي المختصة بأدب الأطفال والفتيان، ثم تفرغ في شهوره الأخيرة للقراءة وكتابة مقال أسبوعي بجريدة أخبار الأدب تحت عنوان "أزعرينة" حتى وافته المنية في 18 فبراير 1994.