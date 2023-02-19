أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة العربية رقم 41 لأندية الكرة الطائرة، انسحاب نادي الزمالك من المشاركة في البطولة المقرر انطلاقها غدًا الإثنين.
وبهذه الإعتذار أصبح عدد الفرق المنسحبة من البطولة 3 فرق بعد انسحاب ناديي الكويت الكويتي وأهلي طرابلس مساء أمس.
وتستضيف مصر فعاليات البطولة العربية الحادية والأربعين للأندية للكرة الطائرة خلال الفترة من 20 فبراير الجاري إلى 2 مارس المقبل، بمشاركة 13 ناديا بعد انسحاب الكويت وأهلي طرابلس والزمالك.
مجموعات البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة
المجموعة الأولى: الأهلى القطري - الصداقة الفلسطيني - مصافي الشمال العراقي.
المجموعة الثانية: الوكرة القطري - بني ياس الإماراتي - السويحلي الليبي.
المجموعة الثالثة: خيبل المهرة اليمني - القوات الفلسطيني - السيب العماني.
المجموعة الرابعة: النصر البحريني - كاظمة الكويتي - الميناء اليمني - الأهلي المصري.