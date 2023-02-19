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أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة العربية رقم 41 لأندية الكرة الطائرة، انسحاب نادي الزمالك من المشاركة في البطولة المقرر انطلاقها غدًا الإثنين.

وبهذه الإعتذار أصبح عدد الفرق المنسحبة من البطولة 3 فرق بعد انسحاب ناديي الكويت الكويتي وأهلي طرابلس مساء أمس.

وتستضيف مصر فعاليات البطولة العربية الحادية والأربعين للأندية للكرة الطائرة خلال الفترة من 20 فبراير الجاري إلى 2 مارس المقبل، بمشاركة 13 ناديا بعد انسحاب الكويت وأهلي طرابلس والزمالك.

مجموعات البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة

المجموعة الأولى: الأهلى القطري - الصداقة الفلسطيني - مصافي الشمال العراقي.

المجموعة الثانية: الوكرة القطري - بني ياس الإماراتي - السويحلي الليبي.

المجموعة الثالثة: خيبل المهرة اليمني - القوات الفلسطيني - السيب العماني.

المجموعة الرابعة: النصر البحريني - كاظمة الكويتي - الميناء اليمني - الأهلي المصري.