 رسميا.. الزمالك ينسحب من البطولة العربية للطائرة - بوابة الشروق
الأحد 19 فبراير 2023 1:07 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يتحمل خسارة الأهلي أمام الهلال السوداني؟
النتـائـج تصويت

رسميا.. الزمالك ينسحب من البطولة العربية للطائرة

علي البحيري
نشر في: الأحد 19 فبراير 2023 - 12:59 م | آخر تحديث: الأحد 19 فبراير 2023 - 12:59 م

أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة العربية رقم 41 لأندية الكرة الطائرة، انسحاب نادي الزمالك من المشاركة في البطولة المقرر انطلاقها غدًا الإثنين.

وبهذه الإعتذار أصبح عدد الفرق المنسحبة من البطولة 3 فرق بعد انسحاب ناديي الكويت الكويتي وأهلي طرابلس مساء أمس.

وتستضيف مصر فعاليات البطولة العربية الحادية والأربعين للأندية للكرة الطائرة خلال الفترة من 20 فبراير الجاري إلى 2 مارس المقبل، بمشاركة 13 ناديا بعد انسحاب الكويت وأهلي طرابلس والزمالك.

مجموعات البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة

المجموعة الأولى: الأهلى القطري - الصداقة الفلسطيني - مصافي الشمال العراقي.

 المجموعة الثانية: الوكرة القطري - بني ياس الإماراتي - السويحلي الليبي.

 المجموعة الثالثة: خيبل المهرة اليمني - القوات الفلسطيني - السيب العماني.

 المجموعة الرابعة: النصر البحريني - كاظمة الكويتي - الميناء اليمني - الأهلي المصري.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك