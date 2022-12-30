قائمة البنك الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري الممتاز

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اختار القبرصي بابافاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، 20 لاعبا لخوض المواجهة المرتقبة أمام سموحة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف فريق البنك الأهلي نظيره سموحة السكندري، على ملعب بتروسبورت مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة البنك الأهلي لمواجهة سموحة كما يلي:

حراسة المرمي: أحمد صبحي - محمود الزنفلي.

الدفاع: أمير مدحت - أحمد ياسين - أسامة ابراهيم - عاصم صلاح - إسحاق يعقوبو.

خط الوسط: محمد فتحي - سعيدو سيمبوري - حمدي علاء - محمد هلال - محمد بسيوني - أحمد ياسر - فراس عايفية - إسلام جابر - محمود قاعود - كريم بامبو.

الهجوم: باسم مرسي - أسامة فيصل - حسام أشرف.