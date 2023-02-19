البرهان يصل جوبا للمشاركة في احتفال التوقيع على المصفوفة المحدثة لاتفاق جوبا للسلام

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، اليوم، جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان للمشاركة في حفل التوقيع على المصفوفة المحدثة لاتفاق جوبا لسلام السودان.

وكان في استقباله بمطار جوبا الدولي رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ومستشار الرئيس سلفاكير للشؤون الأمنية رئيس لجنة الوساطة الفريق توت قلواك، ووزير الخارجية ماييك ايى دينق، وسفير السودان لدي جنوب السودان، جمال عبد المجيد وأعضاء السفارة السودانية.

ويرافق رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عضو مجلس السيادة الانتقالي الدكتور الهادي إدريس، ووزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق.

ومن المنتظر أن ينعقد حفل التوقيع خلال الساعات القليلة المقبلة، بمشاركة أطراف العملية السلمية الموقعين على الاتفاق.