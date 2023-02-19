روسيا تدين الهجوم الجوي الإسرائيلي على سوريا: انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي

أدانت روسيا، مساء الأحد، الهجوم الجوي الإسرائيلي الذي استهدف أحياء سكنية في مدينة دمشق، قائلة إنه «ممارسة شريرة غير مقبولة على الإطلاق».

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن «الغارات الجوية الإسرائيلية على الأراضي السورية غير مقبولة على الإطلاق، لا سيما في ظل الظروف التي تساعد فيها العديد من دول العالم، بما في ذلك روسيا، بنشاط الجمهورية العربية في التغلب على عواقب الزلزال المدمر».

وأضافت: «ننطلق من حقيقة أن استمرار مثل هذه الممارسة الشريرة أمر غير مقبول على الإطلاق، لا سيما في ظل الظروف التي تعمل فيها دول كثيرة في العالم، بما في ذلك روسيا، بنشاط على مساعدة سوريا للتغلب على عواقب الزلزال المدمر، وإرسال المنقذين والأطباء. والامدادات الإنسانية إلى هناك».

وأكملت: «ندين بشدة الأعمال العسكرية التي نفذتها إسرائيل، والتي تعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي، ونحث الجانب الإسرائيلي على وقف الاستفزازات المسلحة ضد الجمهورية العربية السورية، والامتناع عن الخطوات التي تنطوي على عواقب وخيمة على المنطقة بأسرها».

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع السورية عن مقتل 5 أشخاص، بينهم عسكري، وإصابة 15 مدنيا بجروح في حصيلة أولية لعدوان إسرائيلي استهدف مناطق سكنية في دمشق.

وفي بيان نشرته وزارة الدفاع السورية على لسان مصدر عسكري تابع لها إنه «في تمام الساعة 00:22 من فجر اليوم الأحد، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في مدينة دمشق ومحيطها من ضمنها أحياء سكنية مأهولة بالمدنيين».