قضت الدائرة 14 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة عامل أحذية بالإعدام شنقا، لاتهامه بقتل زوجته بداعي امتناعها عن إقامة العلاقة الحميمة معه، في منطقة دار السلام بالقاهرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين حامد محمد راشد وسالي الصعيدي، وأمانة سر مجدي شكري.

وجاء في أمر إحالة بالقضية رقم 13274 لسنة 2022 جنايات دار السلام، أن المتهم "محمد ع."، عامل بورشة أحذية، قتل زوجته المجني عليها "تغريد ر."، عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحها انتقاما لامتناعها عنه، مستقرا ذهنه لوجود أسلحة بيضاء بمسكنه -رهن إشارته- وعلق تنفيذ مخططه على رفضها معاشرته لها.

وتابع أمر الإحالة أنه عقب ذلك استل سلاح أبيض "سكين"، وانهال عليها طعنا ونحرا فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي ولم يثنه عن جرمه أخذها منه ميثاقا غليظا فأسقطها أرضًا حتى خارت قواها ولفظت أنفاسها، وتيقن من مفارقتها الحياة قاصدًا من ذلك إزهاق روحها.

وأسندت النيابة العامة للمتهم، أنه أحرز سلاحا أبيضا "سكين" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وشهد شقيق المتهم بأقواله في التحقيقات، بوجود خلافات مالية بين المتهم والمجني عليها وأنه بتاريخ الواقعة تناهى لسمعه صوت صراخ ابن المتهم والمجني عليها فتوجه حيث سمع وبرفقته الشاهد الثاني وبدلوفهما لمحل الواقعة أبصر المجني عليها مسجاة بالأرض غارقة بدماءها جراء إصابتها بجرح نحري بالرقبة وطعنات بعموم جسدها وأبصرا حينها المتهم واقفا ممسكا بيده اليمنى سكين.

وأقر المتهم، خلال التحقيقات، بارتكابه الواقعة لوجود خلافات زوجية بينه وبين المجني عليها لأسباب تغلب عليها المادة واعتادت حين الخلاف ترك مسكن الزوجية، إلا أن الخلاف اتخذ تطورا آخر برفضها معاشرته لها.

وأضاف المتهم أنه انتابه الشك معللا رفضها معاشرته لها بالخيانة، فوضع مخططا ليتيقن من صحة شكوكه بأن يطلب معاشرتها وفي حالة رفضها تتيقن له شكوكه، فأبت واستجلبت سكينا لمنعه من الاقتراب منها فاستخلصه منها من نصله فحدثت إصابته بيديه فانهال عليهت طعنا وضربا ونحرا بالسلاح حتى أسقطها أرضا وتيقن من مفارقتها للحياة.