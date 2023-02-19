محافظ كفر الشيخ يستقبل وفد تعليم النواب لبحث تطوير العملية التعليمية

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم الأحد، الوفد البرلماني من لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بديوان عام المحافظة، وذلك لبحث تطورات العملية التعليمية في المحافظة، وللتعرف على مستجدات المشروعات التعليمية على مستوى المحافظة.



وحضر اللقاء الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة، والدكتورة ماجدة بكري، وكيل اللجنة، والدكتورة منى عبد العاطي، وكيل اللجنة، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ماهر هاشم، السكرتير العام المساعد، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، ومحمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، واللواء سعيد عمارة، والسيد شمس الدين، وعادل النجار، والدكتورة هدى الطنباري، وجيمانه لويس، أعضاء مجلس النواب، والدكتورة حنان بشار، والدكتور حسام الدين المندوه، والدكتورة سكينة سلامة، والدكتور محمد الحمامي، ورشا كليب، والدكتورة جيهان البيومي، وأميرة العادلي، أعضاء اللجنة، ورمضان علي، أمين اللجنة، وأحمد سليمان، ومحمود إبراهيم، باحثين باللجنة.



واستعرض اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الجهود المبذولة في العملية التعليمية، وإنشاء مدرسة دولية جديدة وبعض الأقسام بالتعليم الفني التي تتواكب مع سوق العمل والمهن والصناعات بمحافظة كفر الشيخ، منها المدرسة الثانوية الصناعية النسيجية بفوه، وأقسام التعليم بالمدارس الصناعية لإنتاج وتربية وتغليف وتعليب الأسماك، إضافة إلى أقسام التعدين التي سيتم افتتاحها والتي توفر فرص عمل بمصانع الرمال السوداء، والمشروعات الخاصة بالمحافظة في العديد من القطاعات.



وتفقد محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، ووفد لجنة التعليم والبحث العلمي، مركز استدامة للتدريب والتطوير بديوان عام محافظة كفر الشيخ، وتم استعراض الحزم التدريبية المتنوعة التي ينظمها المركز من برامج إعداد القيادات، وتأهيل وتدريب المدربين، والتخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة، وتطوير الذات والكفاءة الشخصية والمهنية، والتدريب الإداري بأنواعه، والتدريب التقني وبرامج تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بأنواعه، وتدريب لشباب الخريجين والطلاب على برامج التحول الرقمي وتقنيات التحول الرقمي.



ويضم المركز 4 قاعات تدريبية مجهزة بطاقة استيعابية 165 متدربا إجمالا، والمركز يعد أول مركز تدريب حكومي على مستوى الجمهورية والمستوى المحلي والإقليمي بإمكانات رقمية عالية الجودة تتمثل في أحدث شاشات عرض تفاعلية "Interactive smart board"، وأجهزة حاسب آلي بمواصفات قياسية داخل المعمل الرقمي بالمركز وأنظمة صوتيات ومرئيات متطورة، والمركز مزود بنظام شاشات تفاعلية رقمية "digital signage"؛ لعرض تفاصيل الفعاليات التدريبية بالقاعات التدريبية.



كما تفقد الوفد، وحدة الجيومكانية بالديوان العام والتي تستخدم نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها في جمع وتحليل وتخزين ورسم البيانات الجغرافية المتوفرة، والتدريب بوحدة الجيومكانية وباقي الإدارات، تدريب مستمر ودوري يهدف إلى تزويد العاملين بآخر المستجدات في البنية الرقمية والتكنولوجية في شتى المجالات والتخصصات.



وأكد أن التدريب يأتي في إطار تحديث آليات العمل على منظومة GIS لكل العاملين بها سواء بالوحدة الرئيسية بالديوان العام والوحدات الفرعية التابعة، ويهدف إلى رفع كفاءة المتدربين في استخدام برامج نظم المعلومات الجغرافية، والتعرف على طبيعة البيانات وكيفية رقمنتها وتعظيم الاستفادة منها، فضلًا عن توفير البيانات اللازمة لدعم متخذي القرار بالمحافظة في هذا الشأن.



من جانبه، أكد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، أن الزيارة الميدانية تأتي في إطار حرص اللجنة على متابعة ما يدور في العملية التعليمية على أرض الواقع، للتعرف على أي إشكاليات تؤثر على استكمال المسيرة التعليمية، وللمشاركة في وضع الحلول التي من شأنها تحسين أوضاع التعليم قبل الجامعي والجامعي في مصر.



جدير بالذكر أن الزيارة تتضمن تفقد عدد من المنشآت التابعة لجامعة كفر الشيخ، للتعرف على أبرز الإنجازات، ولمتابعة أيضا أية مشكلات تواجه الجامعة في استكمال دورها العلمي والتنموي بالمحافظة، وتفقد المدرسة الدولية الحكومية، مدرسة "STEM"، والمدرسة الفكرية.





