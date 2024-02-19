دول البلطيق تطالب روسيا بتوضيح ظروف وفاة نافالني

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استدعت إستونيا ولاتفيا وليتوانيا القائمين بأعمال السفارات الروسية في الدول الثلاث في أعقاب وفاة السياسي الروسي المعارض أليكسي نافالني.

وخلال مناقشات أجريت اليوم الإثنين في تالين وريجا وفيلنيوس، أدان مسئولون من دول البلطيق وفاة نافالني، وأكدوا أنهم يعتبرون أن الكرملين مسئول عن الوفاة، وفقا لبيانات أصدرتها وزارات الخارجية في الدول الثلاث.

ودعا وزراء خارجية إستونيا ولاتفيا وليتوانيا موسكو إلى توضيح ظروف وفاة نافالني بشكل كامل، وتسليم جثمانه إلى عائلته.

وفي بيان مشترك، انتقد وزراء خارجية دول البلطيق الثلاث الانتخابات الرئاسية المقبلة في روسيا والتي اعتبروا أنها لن "تكون حرة أو نزيهة".

وقال البيان "في ضوء القمع الكامل للمعارضة ووسائل الإعلام المستقلة وعدم وجود مرشحين آخرين يتمتعون بالمصداقية وبدون مراقبة دولية، ستفتقر هذه الانتخابات إلى أي شرعية ديمقراطية".

وقالت إستونيا ولاتفيا وليتوانيا أيضا إنها لن تعترف بأي انتخابات مقررة ونتائجها في الأراضي الأوكرانية المحتلة.