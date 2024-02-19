ألمانيا: محاكمة رجل بتعذيب واغتصاب امرأة لطرد أرواح شريرة منها

جرت اليوم الاثنين في مدينة شفاينفورت جنوبي ألمانيا وقائع محاكمة رجل بتهمة تعذيب امرأة واغتصابها بشكل وحشي لمحاولة طرد "أرواح شريرة" منها.

ويحاكم الرجل- 42 عاما الذي يُعْتَقَد أنه "زعيم روحي" في مجتمع سكني بديل، أمام المحكمة الإقليمية في المدينة الواقعة بولاية بافاريا، حيث يواجه اتهامات بارتكاب عدة جرائم اغتصاب وإلحاق إيذاء بدني خطير.

ووفقا للاتهام، فإنه كان يجري تعاطي المخدرات بشكل منتظم في المجتمع السكني، وكان المتهم يحرم أشخاصا من النوم لطرد الجوانب الشخصية السلبية مثل الشياطين والطفيليات.

وقالت ممثلة الادعاء العام: "وتتضمن أساليب المتهم عقوبات بدنية، وفيما يتعلق بالنساء على وجه الخصوص، القيام بأعمال جنسية أو تقبل القيام بها مع المتهم أو من جانبه".

وفي مستهل المحاكمة، حضر عشرات من أنصار المتهم وحاولوا دخول قاعة المحكمة، غير أنه لم تكن هناك أماكن لأغلبهم.

وحضر المحاكمة أيضا ممثلو طوائف من الكنيستين الإنجيلية والكاثوليكية. ويُعْتَقَد أن الرجل أساء معاملة شريكته السابقة وارتكب انتهاكات بحقها في مايو الماضي. وتم تحديد ثماني جلسات للمحاكمة التي ستستمر حتى مطلع أبريل المقبل.