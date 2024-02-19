انتهت بطرد السفير الإسرائيلي وقطع العلاقات.. ماذا حدث بين رئيس البرازيل وحكومة الاحتلال؟

بعد تصريحات الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دي سيلفا الحادة، أمس، نقدا للاحتلال الإسرائيلي، والتصريحات المتبادلة بين البرازيل وإسرائيل، أعلنت وكالة "رويترز" البريطانية، أن الرئيس لولا دا سيلفا سحب السفير البرازيلي من تل أبيب.

كما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن البرازيل قامت بطرد السفير الإسرائيلي لديها، وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن البرازيل سحبت سفيرها أيضا من إسرائيل.

ولكن، كيف تطورت الأحداث بين البرازيل ودولة الاحتلال؟

لولا دي سيلفا يشبه إسرائيل بالنازيين في البداية، خرج الرئيس البرازيلي، أمس، خلال حديث للصحفيين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على هامش مشاركته في قمة الاتحاد الأفريقي، واتهم إسرائيل بارتكاب "إبادة" بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مشبّهًا ما تقوم به الدولة العبرية بمحرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.

وقال لولا: "ما يحدث في قطاع غزة ليس حربًا، إنه إبادة، فما يحدث في قطاع غزة مع الشعب الفلسطيني لم يحدث في أي مرحلة أخرى في التاريخ. في الواقع، سبق أن حدث بالفعل حين قرر هتلر أن يقتل اليهود"، وفق ما نقلته "سكاي نيوز".

حماس تعرب عن امتنانها

ومن جانبها، أعربت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، عن امتنانها لتصريحات الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا التي وصف فيها ما يتعرض له قطاع غزة بـ "المحرقة" النازية.

نيتنياهو: تجاوز للخط الأحمر وسرعان ما توالت ردود الفعل الإسرائيلية الغاضبة والمنددة، فقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "مقارنة إسرائيل بالمحرقة النازية وهتلر تجاوز للخط الأحمر، فإسرائيل تقاتل دفاعا عن نفسها وتأمينا لمستقبلها، محترمة القانون الدولي حتى تحقيق النصر الكامل".

واعتبر نتنياهو تصريحات الرئيس البرازيلي محاولة للتقليل من شأن المحرقة والنيل من الشعب اليهودي وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وفق ما نقلت "الجزيرة". وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحفي: إن "الرئيس البرازيلي شيطن الدولة اليهودية".

زعيم المعارضة الإسرائيلية: معاداة للسامية

فيما اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد تصريحات الرئيس البرازيلي "مشينة ومعادية للسامية وتدل على الجهل".

وزير خارجية الاحتلال: مخزِ وخطير

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في تدوينة عبر حسابه على منصة إكس إن "كلام رئيس البرازيل مخزٍ وخطير، ولن يمس أحد بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

إسرائيل تستدعي السفير البرازيلي لتوبيخه

وفي اليوم ذاته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه سيستدعي السفير البرازيلي لتوبيخه بسبب تصريحات الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا الذي انتقد بشدة أسلوب إسرائيل في حربها على غزة.

وكتب في تدوينه عبر حسابه: "وجّهت موظفي مكتبي باستدعاء السفير البرازيلي فيدريكو ماير لتوبيخه غدا".

إسرائيل تعلن لولا دي سيلفا شخصا غير مرغوب فيه

وبعدها أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، أن الرئيس البرازيلي سيظل "شخصا غير مرغوب فيه" في إسرائيل حتى يتراجع عن تصريحاته التي شبه فيها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بالإبادة الجماعية التي ارتكبها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية.

وذكر بيان صادر عن مكتب وزير خارجية الاحتلال أنه قال لسفير البرازيل "لن ننسى ولن نغفر، إنه هجوم معاد وخطير للسامية، فلتبلغ الرئيس لولا -باسمي وباسم مواطني إسرائيل- بأنه شخص غير مرغوب فيه في إسرائيل حتى يتراجع".

البرازيل تسحب سفيرها من تل أبيب

وذكرت صحيفة "فويا دي ساو باولو" البرازيلية، اليوم الاثنين، أن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا استدعى سفير البلاد لدى إسرائيل للتشاور.

.. وتستدعي سفير إسرائيل لتوبيخه ثم طرده

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن البرازيل استدعت السفير الإسرائيلي لديها من أجل توبيخه بعد سحبها سفيرها من "تل أبيب". وبعدها، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن البرازيل قامت بطرد السفير الإسرائيلي لديها.