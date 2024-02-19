حكم جابوني لمباراة الأهلي وميدياما الغاني بدوري أبطال إفريقيا

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» طاقم تحكيم جابوني بقيادة تانجوي باتريس ميبيامي، لإدارة مباراة الأهلي أمام مستضيفه ميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يحل ضيفًا على ميدياما الغاني مساء الجمعة المقبلة، على ملعب بابا يارا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدير المباراة الحكم الجابوني تانجوي باتريس ميبيامي، يعاونه كل من الكاميروني إلفيس جاي نوبوي والجابوني أوربان أوندو ندونج مساعدين، والحكم الرابع الجابوني كريج فلوري موكاجني.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم، الإثنين، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد عودة اللاعبين من راحة 48 ساعة، بعد التعادل مع شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة الماضي.

ويحتل الأهلي، قبل الجولة الخامسة، صدارة المجموعة الرابعة في بطولة أمم إفريقيا، برصيد 6 نقاط، فيما يحتل ميدياما المركز الرابع برصيد 4 نقاط، ويتقاسم بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني الوصافة برصيد 5 نقاط لكل منهما.