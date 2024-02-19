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أفادت مندوبة الوكالة الوطنية للإعلام، مساء اليوم الاثنين، أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ منذ قليل، غارات عدة على بلدة الغازية.

وأشارت الوكالة إلى أن «الاحتلال الإسرائيلي استهدف خلال غاراته سيارة في الغازية»، لافتة إلى أن «سيارات الإسعاف هرعت إلى المكان».

ولفتت إلى أن «الطيران المعادي على الزهراني خلف المنشآت».

من جانبها، ذكرت فضائية «العربية»، بأن طائرات استطلاع إسرائيلية تحلق الآن فوق صيدا وإقليم الخروب على علو منخفض، وذلك في خبر عاجل لها.

وتواصل إسرائيل غاراتها وقصفها على القرى والبلدات الواقعة جنوب لبنان، والقريبة من الحدود الشمالية للأراضي المحتلة.

وقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي، أمس الأحد، غارتين على بلدة يارون بالقطاع الأوسط من جنوبي البلاد.

كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية أمس الأول السبت، سلسلة غارات طالت عدة مواقع في الجنوب اللبناني.