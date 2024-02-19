الهلال الأحمر الفلسطيني: كمية المياه المتبقية في مستشفى الأمل لا تكفي سوى لـ3 أيام فقط

أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن محطة تحلية المياه في مستشفى الأمل بخان يونس، جنوب القطاع، تعطلت بشكل كامل، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار بشكل مباشر عليها.

وأضافت الجمعية، مساء اليوم الإثنين، أن كمية مياه الشرب المتوفرة لا تكفي سوى لثلاثة أيام فقط، مشيرة إلى أن عدة استهدافات في محيط المستشفى أدت إلى أضرار مادية في مبناه، وحالة من الرعب بين المرضى ومرافقيهم.

وفي وقت سابق، قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن نقص الوقود وقرب نفاد الطعام من مستشفى الأمل بخان يونس، يهدد حياة الجرحى والطواقم الطبية.

وأشار الهلال الأحمر إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حصاره لمستشفى الأمل في خان يونس لليوم الـ27 على التوالي.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًّا وبرًّا وبحرًا، للشهر الخامس على التوالي، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يجر انتشالهم من تحت الأنقاض، بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.