أحمد شوبير يكشف مفاجأة بشأن أول الراحلين عن الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مفاجأة مدوية تخص اللاعبين الأجانب في النادي الأهلي، حيث ذكر أن هناك اسم مؤكد رحيله في الموسم المقبل.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي لديه وفرة في اللاعبين الأجانب بالفريق، حيث يضم الرباعي المغربي أشرف بن شرقي، أشرف داري، يحيى عطية الله، رضا سليم، بالإضافة إلى التونسي علي معلول، والسلوفيني جنيك جراديشار.

وقال شوبير في تصريح إذاعي عبر «أون سبورت إف إم»: «من المؤكد أن هناك لاعب أجنبي سيرحل عن الأهلي في الميركاتو الصيفي المقبل، واللاعب قد يكون أثنين».

وأضاف: «بيرسي تاو رحل ورضا سليم اسمه اتشال، وعلي معلول كان محل شك لكن تم تسجيله، والعدد لازال كبير».

وأكمل: «حته اللاعبين الأجانب موضوع صعب جدًا، ولذلك لازم يتم التعامل فيها بتروي، والزمالك لديه مشكلة أيضًا في اللاعبين الأجانب وشوفنا الأيام اللي فاتت موضوع ميشالاك».