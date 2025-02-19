رئيس الأعلى للإعلام ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي يبحثان تعزيز التعاون الإعلامي بين مصر والسعودية

التقى المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالدكتور عبد الفتاح الجبالي، رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب، اليوم، على هامش مشاركة مدينة الإنتاج الإعلامي في فعاليات معرض "فومكس" مستقبل الإعلام بالرياض، المُقام بالتزامن مع المنتدى السعودي للإعلام.

وتبادلا أطراف الحديث حول الخدمات المتميزة التي تقدمها مدينة الإنتاج الإعلامي في مصر، والدور المحوري الذي تقوم به في دعم صناعة الإعلام والإنتاج الفني، من خلال تقديم بنية تحتية متطورة وحلول مبتكرة للإنتاج الإعلامي.

وأشاد المهندس خالد عبد العزيز بإمكانات مدينة الإنتاج الإعلامي وما تقدمه من خدمات متكاملة تواكب التطورات الحديثة في مجال الإعلام، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون الإعلامي بين مصر والمملكة العربية السعودية ودعم التبادل المعرفي والخبرات بين المؤسسات الإعلامية في البلدين.

حضر اللقاء فريق عمل مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث تم استعراض عدد من المشروعات والخطط المستقبلية التي تهدف إلى تطوير صناعة الإعلام في مصر والمنطقة.