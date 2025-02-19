جوجل توافق على دفع 340 مليون دولار لإيطاليا لتسوية قضية تهرب ضريبي

قال الادعاء الإيطالي، اليوم الأربعاء، إنه سيسعى لوقف تحقيق بشأن تهرب ضريبي ضد شركة جوجل، عقب أن وافقت الشركة على دفع تسوية بقيمة 326 مليون يورو (340 مليون دولار)

وكان الادعاء في مدينة ميلانو قد فتح تحقيقا ضد جوجل لعدم قيامها بدفع ضرائب على إيراداتها في إيطاليا من 2015 حتى 2019.

ويركز التحقيق على الإيرادات من مبيعات الإعلانات.

واعترفت جوجل، بالتسوية في بيان، قائلة إنها تقوم بحل "مراجعة ضريبية... بدون دعوى قضائية".

وحددت الفترة من 2015-2020، التي تختلف عن الفترة التي حددها الادعاء، دون تقديم تفسير.