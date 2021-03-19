سقوط تشكيل عصابي للاتجار بالمخدرات وحيازة الأسلحة بسوهاج

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نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني - الأمن العام - الأمن المركزي) ومديرية أمن سوهاج، في ضبط تشكيل عصابى للاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

أكدت المعلومات والتحريات قيام 5 أشخاص، لهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى الاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، متخذين من دائرة قسم شرطة البلينا مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وحال ضبطهم بادر المتهمين بإطلاق الأعيرة النارية فى الهواء لمحاولة الهرب، وتمكنت القوات من السيطرة على الموقف وضبطهم جميعاً بدائرة القسم المُشار إليه.

وعثر بحوزتهم علي (بندقية آلية - 2 طبنجة - فرد روسى - 4 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - كمية من مخدر الآيس - كمية من نبات الهيدرو "المادة الفعالة لمخدر البانجو" - سيارة - 2 دراجة نارية - ميزان حساس - 5 هواتف محمول - مبلغ مالى).

بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 2 مليون و400 ألف جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.