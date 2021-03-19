شعراوي: نسعى لتحسين إدارة الموارد المالية بالمحافظات وتعظيم الإيرادات

أكد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن الوزارة تسعى لتحسين إدارة كافة الموارد المالية المتاحة بالمحافظات وتوظيفها على نحو أكثر كفاءة وتعظيم الإيرادات المحلية بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ مشروعات البنية التحتية والصيانة اللازمة لها والتعامل مع أي طاريء.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده شعراوي اليوم مع الدكتور محمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي والمسؤول عن فريق الدعم الفني لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور خالد عبدالحليم، نائب مدير البرنامج، بمقر الوزارة لاستعراض أخر المستجدات الخاصة بمعدلات التقدم في تنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمدعوم جزئيا بقرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار، ومساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار.

وقال شعراوي إن الوزارة تتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ومجلس النواب لزيادة الكفاءة المالية للمحافظات وتعظيم الإيرادات فيما يخص ملفات الإعلانات والمواقف وساحات الانتظار والأسواق وباقي الخدمات الأخرى التي تقدمها الإدارة المحلية.

ووجه بدراسة تطبيق بعض المقترحات والأفكار التي تم مناقشتها في الاجتماع وذلك في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج تمهيدا لتعميمها بعد ذلك في بعض المحافظات، وعلى رأسها ميكنة عمليات تحصيل مقابل الخدمات المقدمة للمواطنين ووضع لوائح مالية موحدة خاصة بالقطاعات الخدمية.

من جانبه، عرض ممثل البنك الدولي الجهود المشتركة مع فريق المكتب التنسيقي للبرنامج بوزارة التنمية المحلية وبعض الخبراء الدوليين لوضع رؤية متكاملة لتطوير الإدارة المحلية في مختلف القطاعات بالإضافة لعرض بعض تجارب دول العالم في هذا الشأن.

وأشاد ندا بما حققه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج حتى الآن وارتفاع عدد المستفيدين من المشروعات التي يجرى تنفيذها بالمحافظتين، بالإضافة إلى تحقيق أهداف البرنامج وهو تطوير نموذج لإدارة التنمية المتكاملة وتفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز دور القطاع الخاص وتطوير أداء المحافظتين في عملية التخطيط وتنفيذ المشروعات.

وفي ختام الاجتماع.. تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من وزارتي التنمية المحلية والمالية بمشاركة البنك الدولي لمناقشة بعض المقترحات الخاصة بتعظيم متحصلات وإيرادات المحافظات، وبحث لوائح مالية موحدة لكل القطاعات وإعداد نظام لتحصيل الخدمة والإسراع في إعداد تصور تنفيذي لتنمية وتعبئة الموارد المالية المحلية.