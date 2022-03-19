النني على مقاعد بدلاء أرسنال أمام أستون فيلا

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أعلن ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، تشكيل فريقه لمباراة أستون فيلا، اليوم السبت، على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يدخل أرسنال المباراة وهو يحتل المركز الرابع برصيد 51 نقطة، بينما يأتي أستون فيلا في المركز التاسع برصيد 36 نقطة.

ويدخل أرسنال المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: سيدريك، وايت، جابرييل، تيرني.

خط الوسط: بارتي، تشاكا، ساكا، اوديجارد، سميث روي.

خط الهجوم: لاكازيت.

بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من:

أوكونكو، هولدينق، تافاريس، سوانسون، لوكونجا، النني، بيبي، هوتشنسون، نيكيتاه.