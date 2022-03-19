زيلينسكي يطالب سويسرا في رسالة عبر الفيديو بتجميد أموال الأثرياء الروس بعد الهجوم على بلاده

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دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام آلاف المتظاهرين المناهضين للحرب في مدينة برن السويسرية الحكومة السويسرية إلى تجميد حسابات جميع الأثرياء الروس في البنوك السويسرية.

وبحسب مترجم الكلمة قال زيلينسكي: "هذه أيضا معركة ضد الشر".

كان زيلينسكي على يتكلم مباشر بتقنية الفيديو إلى آلاف السويسريين الذين احتشدوا في الساحة القائمة أمام البرلمان السويسري للتنديد بالحرب الروسية على أوكرانيا.

ضج تصفيق حاد عندما دعا زيلينسكي إلى حظر حسابات الأوليجارشية الروسية.

طبقت سويسرا إلى حد كبير العقوبات الأوروبية، ولكن هناك شخصيات روسية أخرى شديدة الثراء تقوم بأعمال تجارية في سويسرا ويقال إنها مقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولم يخضعوا للعقوبات بعد.

وانتقد زيلينسكي مجموعة نستله الغذائية التي قررت عدم الانسحاب من روسيا على غرار العديد من الشركات الأخرى في الوقت الحالي.

وذكر أن 112 طفلا وشابا لقوا حتفهم نتيجة الهجمات الروسية بحلول اليوم السبت.

كان مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد وثق 60 حالة وفاة بين القاصرين بحلول اليوم السبت.

ومع ذلك فغالبا ما يستغرق الأمر اياما من التحقيقات المستقلة في حالات الوفيات التي تم الإبلاغ عنها.

استقبل الرئيس السويسري إجنازيو كاسيس شخصيا الرئيس زيلينسكي افتراضيا من منصة في ساحة بوندسبلاتس.

وقال كاسيس: "لقد تأثرنا بالشجاعة التي يقاتل بها شعبكم من أجل الحرية والسلام. نحن معجبون بكيفية دفاعكم عن القيم الأساسية للعالم الحر، والتي هي أيضا قيمنا الأساسية".

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