الأمم المتحدة تؤكد تمديد مبادرة الحبوب عبر البحر الأسود

أعلنت الأمم المتحدة تمديد مبادرة الحبوب عبر البحر الأسود، التي تم التوصل إليها بوساطة الأمم المتحدة بهدف تزويد الأسواق بالأغذية والأسمدة وسط حالة من النقص وارتفاع الأسعار على مستوى العالم بسبب حرب أوكرانيا، وذلك يوم السبت، اليوم الذي كان من المقرر أن ينتهي فيه العمل بالاتفاقية.

وذكر الموقع الرسمي للأمم المتحدة أن هذا الإعلان جاء في مذكرة للصحفيين، نشرها مكتب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم السبت، والتي أكدت أن المبادرة تسمح بـ "تسهيل الملاحة الآمنة لصادرات الحبوب والمواد الغذائية ذات الصلة والأسمدة، بما في ذلك الأمونيا، من موانئ أوكرانية محددة ".

وفي أعقاب غزو القوات الروسية لأوكرانيا في فبراير 2022، كانت المبادرة واحدة من المجالات القليلة التي تمكنت الحكومتان الروسية والأوكرانية من التوصل إلى اتفاق بشأنها.

ووفقا للأمم المتحدة فإنه ومنذ التوقيع على المبادرة في يوليو 2022، تم نقل حوالي 25 مليون طن متري من الحبوب والمواد الغذائية إلى 45 دولة، وساعدت المبادرة على استقرار أسعار الأغذية عالميا، والتي وصلت إلى مستويات مرتفعة في مارس 2022. وفي أعقاب تنفيذ المبادرة بدأت الأسعار في الانخفاض، وبعد عام هبطت بنحو 18 %.

وتمت الاتفاقية بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا، وكجزء من الاتفاقية، تم إنشاء مركز تنسيق مشترك في اسطنبول ، لمراقبة تنفيذ المبادرة.

ولم يشر بيان الأمم المتحدة إلى مدة تمديد الاتفاقية.