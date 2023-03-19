مقتل 14 شخصا على الأقل جراء زلزال ضرب الإكوادور وبيرو

أسفر زلزال بقوة 8ر6 درجة على مقياس ريختر ضرب الإكوادور وجارتها بيرو عن مقتل ما لا يقل عن 14 شخصا، وفقا للسلطات في الدولتين.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال ضرب منطقة جواياس الساحلية في الإكوادور ، وكان مركزه على بعد حوالي 80 كيلومترا جنوب جواياكيول، ثاني أكبر مدينة في الإكوادور. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال كان على عمق حوالي 66 كيلومترا.

وذكرت صحيفة "إل كوميرسيو" الإكوادورية أن 11 شخصا قتلوا في الإكوادور في مقاطعة إل أورو بينما قتل اثنان في أكواي بمرتفعات الأنديز.

وفي بيرو ، قال رئيس الوزراء ألبرتو أوتارولا إن فتاة صغيرة توفيت جراء انهيار منزلها في منطقة تومبيس على الحدود مع الإكوادور.

وتقع الدولتان على حزام النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة تشهد إضطرابات زلزالية وبها حوالي 128 بركانا نشطا.