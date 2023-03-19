جامعة العريش تستضيف فعاليات اللقاء الرياضي الأول للطلاب بمراكز الشباب

أعلن الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، أن الجامعة تستضيف فعاليات اللقاء الرياضي الأول للطلاب بمراكز الشباب وكليات التربية الرياضية، والذي تُنظمه وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء.



وافتتحت وزارة الشباب والرياضة، فعاليات اللقاء الرياضي الأول للتلاميذ الأعضاء بمراكز الشباب وطلاب كلية التربية الرياضية، جامعة العريش، والذي تُنظمه الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي)، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، والاتحاد المصري للرياضة المدرسية، تحت شعار" شخصية طالب رياضي" للعام الدراسي 2023/2022م، وخلال الفترة من 15 -19/3/2023، على ملاعب الجامعة بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.



وصرح رئيس جامعة العريش، بأن المشروع يهدف إلى تعريف طلاب المدارس ببعض المهارات التي يكتسبها الطلاب بكلية التربية الرياضية، وتعلم العديد من المهارات الأساسية لبعض الألعاب الرياضية، وتنشئة جيل رياضي متكامل بالإضافة إلى المساهمة في تكوين شخصية الطالب رياضيًا.



وأضاف رئيس الجامعة، أنه اختتمت اليوم الفعاليات بقرية البرث التابعة لمركز رفح، بشمال سيناء، وهي تقع بالقرب من المنطقة الحدودية بين رفح والشيخ زويد.



وأشار إلى أن اختيار قرية البرث لختام الفاعليات تعطي رسالة قوية للعالم أجمع على الاستقرار والأمن والأمان التي تتمتع به سيناء.



وبحسب ما أعلنه "وزارة الشباب والرياضة"، أن اللقاء يُشارك فيه نحو 600 طالب وطالبة من تلاميذ المدارس الإعدادية على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى 100 طالب وطالبة من طلاب كلية التربية الرياضية بجامعة العريش.



وأضافت الوزارة، في بيانها، أن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة تدعم بشكل كبير قطاعي الشباب والرياضة في محافظة شمال سيناء على وجه العموم، وذلك من خلال عدد من الفعاليات والمبادرات والأنشطة الشبابية والرياضية التي تقوم بتنفيذها الوزارة في محافظة شمال سيناء.



من جانبه أضاف الدكتور محمود الترباني، عميد كلية التربية الرياضية بالعريش، أن الجامعة تقوم من خلال فاعليات اللقاء بتعليم التلاميذ عدد من المهارات الأساسية لبعض الألعاب الرياضية، مثل (كرة قدم - كرة يد - كرة طائرة - تنس طاولة - ألعاب ترويحية)، من خلال طلاب كلية التربية الرياضية، في محاوله لبناء شخصية التلاميذ والمساهمة في تكوين شخصية الطالب رياضيًا.