مقتل 19 شخصا على الأقل إثر حادث مروري في بنجلاديش

لقي 19 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب عشرات آخرين، بعد أن سقطت حافلة ركاب في حفرة في منطقة "ماداريبور" وسط بنجلاديش، طبقا لما ذكرته الشرطة ورجال إنقاذ اليوم الأحد.

وذكر قائد الشرطة المحلية، مسعود علم إن الحادث وقع صباح اليوم، عندما اصطدمت الحافلة، التي كانت تقل أكثر من 40 راكبا بسياج على طريق سريع وسقطت في الحفرة، بالقرب من شبشار بمنطقة "ماداريبور" ، مما أسفر عن مقتل 14 شخصا على الفور.

ويقع موقع الحادث على بعد حوالي 70 كيلومترا جنوب العاصمة دكا.

وذكر شبلو أحمد، أحد عمال الإنقاذ من إدارة "خدمة الإطفاء والدفاع المدني" أن إطار سيارة منفجرا أو السرعة ربما يكون السبب في وقوع الحادث. وطُلب من الخبراء التحقيق في الحادث.