الأسد يصل الإمارات في زيارة رسمية

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أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا"، وصول الرئيس السوري بشار الأسد، إلى الإمارات، اليوم الأحد، في زيارة رسمية ترافقه خلالها زوجته أسماء الأسد.