 الأسد يصل الإمارات في زيارة رسمية - بوابة الشروق
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الأسد يصل الإمارات في زيارة رسمية


نشر في: الأحد 19 مارس 2023 - 11:56 ص | آخر تحديث: الأحد 19 مارس 2023 - 12:20 م

أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا"، وصول الرئيس السوري بشار الأسد، إلى الإمارات، اليوم الأحد، في زيارة رسمية ترافقه خلالها زوجته أسماء الأسد.

 

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