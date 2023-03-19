انتهاء انتخابات مجلس النواب في كازاخستان وبدء عملية فرز الأصوات

اكتملت عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب والمجالس المحلية في جميع مناطق كازاخستان، مساء اليوم الأحد، مع بدء عملية فرز الأصوات في الانتخابات التي استمرت يوما واحدا وبلغت نسبة التصويت فيها 54.19%.

وذكرت وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية في نسختها الإنجليزية، أن أكثر من 10 آلاف مركز اقتراع أنهى عملية التصويت على مستوى البلاد لتبدأ عمليات فرز الأصوات، وذلك بجانب 77 لجنة انتخاب خارج البلاد في 62 دولة أجنبية انتهى فيهم التصويت اليوم الأحد.

ولفتت الوكالة إلى أن البيانات الرسمية تشير إلى أن المؤهلين للتصويت في كازاخستان يبلغ عددهم 12 مليونا و35 ألفا و4 مواطنين، مضيفة أن مراكز الاقتراع تلقت 6 ملايين و509 ألفا و695 صوتا خلال انتخابات اليوم، ما يمثل 54.19% من المواطنين المؤهلين للتصويت.

وأشارت الوكالة إلى أنه وفقا لنتائج استطلاع الخروج من لجان الاقتراع الذي أجراه معهد التكامل الأوراسي للانتخابات المبكرة، حصل حزب "أمانات" الحاكم على 53.46٪ من إجمالي الأصوات، بينما أدلى 10.52٪ من الناخبين بأصواتهم لحزب "أويل"، و8.9٪ لحزب "ريسبابليكا"، و6.25٪ لحزب الشعب الكازاخستاني، و 3.22٪ لحزب "بيتاق"، و7.87٪ لحزب "أك زهول"، و5.31٪ للحزب الوطني الاجتماعي الديمقراطي، و4.47٪ من المصوتين صوتوا ضد جميع المرشحين.

وأضافت الوكالة أن استطلاع الخروج يوم الاقتراع شمل 30 ألف ناخب في 200 مركز اقتراع منهم 124 في المدن و76 في القرى.