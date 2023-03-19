الرئيس الإيراني يرحب بدعوة السعودية لزيارة الرياض

تلقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ لزيارة المملكة بعد أن اتفقت القوتان المتنافستان في المنطقة منذ مدة طويلة على استعادة العلاقات وإعادة فتح سفارتيهما.



وقال مساعد الشؤون السياسية لمكتب الرئيس الإيراني، محمد جمشيدي، على تويتر، إن رئيسي رحب بالدعوة وقبلها.



وكتب جمشيدي أن رئيسي والملك سلمان سيبحثان "تعزيز التعاون الاقتصادي والإقلميمي" خلال مباحثاتهما في الرياض.



ولم يتم تحديد موعد لهذه الزيارة.



ووافقت إيران التي غالبية سكانها من الشيعة، والسعودية السنية، هذا الشهر على عودة العلاقات الدبلوماسية بعد سبعة أعوام من العداء. ويتنافس كلا البلدين على النفوذ السياسي والعسكري في المنطقة.



وكخطوة أولى في التقارب، الذي توسطت فيه الصين، من المتوقع أن يُعقد قريبا اجتماع يضم وزيري خارجية السعودية وإيران.



وشمل الاتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات والبعثات في غضون الشهرين المقبلين.



وقطعت السعودية العلاقات الدبلوماسية مع إيران عقب هجوم إسلاميين إيرانيين على مقر السفارة السعودية في طهران عام 2016.



ودخل كلا البلدين في نزاعات بالوكالة في المنطقة، بما في ذلك سوريا واليمن.