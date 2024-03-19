شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل "الكبير أوي 8".. محاولة جوني "أحمد مكي" مع هجرس "محمد سلام" الحصول على المفاتيح من موظف البنك، ولكنه دخل المستشفى بسبب رحيل والدته وحرصوا على الذهاب معه وعدم تركه.

واستجابت الشرطة لمطالب حزلقوم و العصابة وأحضروا لهم الخضراوات والبوتاجاز، ووقفت مربوحة رحمة أحمد مع الرهائن يطبخون العديد من الأصناف مثل صينية البطاطس والمحشى، وتغزل نفادى في طبيخ أم سعاد وحلاوته، وأثناء جلوس الرهائن مع العصابة يأكلون كانت أنبوبة الغاز بجانب البوتاجاز مفتوحة ولم يأخذوا حذرهم، ووقع انفجار.

وحاولت الشرطة اقتحام البنك المتواجد فيه حزلقوم والعصابة، ولكن قبل الاقتحام وزع نفادى على الرهائن مسدسات بلاستيك مثلما قال له حزلقوم، ولكن أطلقوا الرهائن النيران وأصيب طبازة في كتفه.

وصاح نفادى في حزلقوم بسبب فعلته التي فعلها وأنه اتلخبط في الألوان بين الأحمر والأخضر، ليكشف حزلقوم له أنه يعانى من عمى ألوان منذ الطفولة، ويرى كل شيء أبيض وأسود فقط.

المسلسل بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.