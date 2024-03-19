وزير المالية البلغاري: احتمال إرجاء موعد الانضمام إلى منطقة اليورو بضعة أشهر

أكد وزير المالية البلغاري آسن فاسيليف، أن بلغاريا ماضية في طريقها للانضمام إلى منطقة اليورو في مطلع عام 2025، لكن قد يتم إرجاء الموعد المستهدف بضعة أشهر حيث تسعى البلاد إلى الوفاء بمعايير تغيير العملة.

وقال فاسيليف إن الدولة المطلة على البحر الأسود ستطلب تقرير تقييم استثنائي بمجرد استيفاء معايير الانضمام، وسيكون من الممكن أيضا تحديد تاريخ البدء في مارس أو يوليو من العام المقبل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال فاسيليف، في مقابلة أجريت معه في العاصمة صوفيا، "لم نصرف النظر عن موعد الأول من يناير 2025".

وتواجه بلغاريا اضطرابات سياسية، منها سلسلة من الائتلافات الهشة والحكومات المؤقتة، الأمر الذي عطل جهودها للانضمام إلى العملة الموحدة.

كما أدت الحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة في أوروبا العام الماضي إلى إحباط خطط لتحقيق هدف التضخم.

وتواصل الحكومات البلغارية الدعوة إلى الانضمام إلى منطقة اليورو، لتحسين مستويات المعيشة وتأمين مكان للبلاد في منطقة اليورو.