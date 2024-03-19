البيت الأبيض قلق من تقرير أممي عن مجاعة وشيكة في غزة

أعرب البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، عن قلقه العميق إزاء التقرير الأممي الذي يشير إلى مجاعة وشيكة في غزة، قائلا إنه ينبغي لإسرائيل السماح بوصول مساعدات الإغاثة من دون عراقيل.

وأشار البيت الأبيض إلى أن واشنطن ستواصل الضغط من أجل التوصل لاتفاق تبادل بما يسمح بإدخال مزيد من المساعدات لغزة، وفقاً لما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأضاف أن الاجتماع الإسرائيلي الأمريكي بشأن الهجوم البري على رفح ربما ينعقد مطلع الأسبوع المقبل.

وكانت وكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة قد قالت، أمس الاثنين، إن "المجاعة وشيكة" في شمال قطاع غزة، حيث يعتقد أن أكثر من 200 ألف شخص يعانون من جوع كارثي.

وأصدر برنامج الأغذية العالمي ووكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة تقريراً، أمس الاثنين، مفاده أن المزيد من التصعيد في الحرب التي دخلت الآن شهرها السادس قد يدفع ما يقرب من نصف سكان غزة إلى حافة المجاعة.

ووفقاً للأمم المتحدة، فإن المجاعة ستضرب شمال قطاع غزة من الآن وحتى شهر مايو إذا لم يتم اتخاذ خطوات عاجلة، وفي حال استمرار القتال وعدم تحسن وصول المساعدات، فمن الممكن أن تضرب المجاعة بقية قطاع غزة في شهر يوليو.

وذكرت وكالة الغذاء أن "المجاعة وشيكة" في شمالي غزة، حيث يواجه ما يقدر بنحو 70% من السكان جوعاً كارثياً.