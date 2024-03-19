أطلقت الفنانة أصالة فيديو كليب بعنوان "أصحاب الأرض"؛ من أجل دعم القضية الفلسطينية، والتأكيد على مساندة ودعم الشعب الفلسطيني، الذي لا يزال يعاني من الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة منذ شهر أكتوبر الماضي.

وتعاونت أصالة في الأغنية مع فرقة أكابيلا مصرية بقيادة المايسترو مازن دراز، وهي من ألحان حسين نازك، وتوزيع موسيقي أحمد ضياء، وجاء ترتيب وتنفيذ الوتريات والأوركسترا لفهد.

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الأغنية حققت مزيجا بين الفولكلور الشامي الفلسطيني والترويدة الفلسطينية، لا سيما أنها سعت إلى إحياء التراث الفلسطيني، والتأكيد على تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه، ورفضه أي مخططات عكس ذلك.

فيديو كليب أغنية "أصحاب الأرض" تم تصويره في مناطق عدة، هي: هرم سقارة، والفيوم، والمنصورية، حيث ساهمت في خروجه بشكل لائق، ما أثار تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي فور طرحه.