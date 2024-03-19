السجن 6 سنوات لبرتغالي حاول تهريب كوكايين إلى أستراليا داخل أحشائه

قالت السلطات الأسترالية اليوم الثلاثاء إن محكمة أسترالية حكمت على رجل برتغالي بالسجن ست سنوات بتهمة تهريب 100 كبسولة تحتوي على الكوكايين إلى أستراليا داخل أحشائه.

وقالت قوة الحدود الأسترالية في بيان إن ضباطها سحبوا الرجل/ 61 عاما / جانبا لفحص الأمتعة في مطلع كانون الثاني/يناير 2023، في مطار سيدني الدولي بعد وصوله على متن رحلة من فرنسا.

وقام ضباط قوة الحدود بفحص ومسح أمتعة الرجل وتبين أنها تحتوي على آثار للكوكايين، مما دفعهم إلى إحالته إلى ضباط الشرطة الاتحادية الأسترالية للاشتباه في أنه كان متعاملا في المخدرات.

وأظهر المسح بالأشعة المقطعية الذي تم إجراؤه في مستشفى سيدني أجساما غريبة في جهازه الهضمي. وفي أغسطس، أقر الرجل بأنه مذنب في تهمة واحدة تتعلق بجلب الكوكايين إلى أستراليا.

وحكمت عليه محكمة مقاطعة نيو ساوث ويلز يوم الاثنين بالسجن ست سنوات.

وقال القائم بأعمال المشرف على الشرطة الاتحادية كولين هانت: "بغض النظر عن مدى إبداع الأساليب التي يستخدمها مهربو المخدرات أو مدى ذكائهم، فإن الشرطة الاتحادية ملتزمة بالعمل مع شركائنا لمنع هذه المواد الضارة من الوصول إلى المجتمعات الأسترالية".