رئيس التشيك: النظام الأمني العالمي المتغير يتحدى الافتراضات القائمة ويتطلب العمل حتى بدون أمريكا

قال الرئيس التشيكي بيتر بافيل، إن النظام الأمني العالمي المتغير يتحدى الافتراضات القائمة منذ فترة طويلة، ويتطلب من أوروبا أن تكون مستعدة للتحرك، حتى بدون الولايات المتحدة.

وفي حديثه في مؤتمر قلعة براغ، أكد الاستمرار في دعم أوكرانيا لمنع النصر الروسي.

وحث بافيل، على الوحدة عبر الخطوط السياسية والاستثمار في الدفاع وإقامة علاقات أقوى مع الحلفاء، بما في ذلك دول منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حسب إذاعة براغ اليوم الأربعاء.

وأشاد بالتشيكيين لدعمهم لأوكرانيا، لكنه حذر من أن التهاون والاستسلام لا يتعين أن يحلا محل إرادة الدفاع عن الديمقراطية والحرية.

وأضاف: "يجب علينا أن نكون مستعدين لمواجهة التهديدات - حتى لو تطلب الأمر تقديم تضحيات".