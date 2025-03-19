الرئيس الفرنسي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة

وصل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، إلى قصر الإليزيه في باريس، حيث كان في استقباله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية، إن ماكرون أشاد خلال تصريحات مشتركة مع الملك، بالتزام الأردن بتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا دعم بلاده للأردن وتضامنها مع قلقه ومخاوف.

ودعا إلى وقف اطلاق النار في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن «فرنسا ترفض استخدام القوة في حل الصراعات».

ونوه أن الوضع في الضفة الغربية المحتلة يشكل قلقًا كبيرًا على المنطقة، حيث يواجه الجميع مخاطر كبيرة لعدم الاستقرار.

ومنذ فجر الثلاثاء، كثفت إسرائيل فجأة جرائم إبادتها الجماعية بغزة، بشن غارات جوية عنيفة على نطاق واسع استهدفت المدنيين، ما أسفر عن 404 شهداء وأكثر من 562 إصابة، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي، فإنه تم توثيق مقتل 174 طفلا و89 سيدة و32 مسنا بمجازر الثلاثاء ضمن المحصلة الإجمالية للشهداء.

وتعد هجمات الثلاثاء أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الهش، الذي أبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير الماضي.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية منازل مأهولة ومراكز إيواء وخيام نازحين، ما أدى إلى دمار واسع ومعاناة إنسانية غير مسبوقة.