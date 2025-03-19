 قاضية أمريكية توقف أمر ترامب بمنع المتحولين جنسيا من أداء الخدمة العسكرية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قاضية أمريكية توقف أمر ترامب بمنع المتحولين جنسيا من أداء الخدمة العسكرية


نشر في: الأربعاء 19 مارس 2025 - 4:36 ص | آخر تحديث: الأربعاء 19 مارس 2025 - 4:36 ص

أصدرت قاضية اتحادية قرارا بوقف الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع المتحولين جنسيا من أداء الخدمة العسكرية.

وقضت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، آنا رييس، في واشنطن العاصمة، بأن أمر ترامب باستبعاد المتحولين جنسيا من الخدمة العسكرية من المحتمل أن ينتهك حقوقهم الدستورية.

وأجلت القاضية تنفيذ قرارها لمدة ثلاثة أيام لمنح الإدارة فرصة للاستئناف.

وأصدرت القاضية أمرا قضائيا أوليا استجابة لطلب تقدم به محامو ستة أفراد متحولين جنسيا يخدمون حاليا في الجيش، إلى جانب شخصين آخرين يسعيان للانضمام إلى الجيش.

وكان ترامب وقع، في 27 يناير، أمرا تنفيذيا يؤكد أن الهوية الجنسية للمتحولين "تتعارض مع التزام الجندي بأسلوب حياة مشرف وصادق ومنضبط، حتى في حياته الشخصية"، مما يشكل تهديدا للاستعداد العسكري.


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