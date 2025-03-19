اتحاد الكرة يعلن عن حكم مباراة الزمالك والجونة في كأس الرابطة

كشف اتحاد الكرة عن هوية طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة الزمالك ضد الجونة، مساء الأربعاء، على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس عاصمة مصر "كأس الرابطة".

وأشار الاتحاد عبر حسابه الرسمي على منصة إكس إلى أن الطاقم يتكون من محمد الغازي حكما للساحة، يعاونه شريف عبد الله وإيهاب فخري، ومعهما الحكم الرابع محمود منصور.

ويتواجد في غرفة تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" الحكم محمد معروف، ويعاونه أحمد بكر.

أما مباراة المصري ضد زد، التي تقام مساء الأربعاء أيضا يديرها حكم الساحة محمد عادل، ويعاونه هاني خيري ومحمد الحاج ومعهم نورا سمير كحكم رابع.

ويتواجد في غرفة الفيديو، الحكم سيد شعبان ويعاونه وليد عبد الرازق.