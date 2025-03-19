الحماية المدنية في بني سويف تستقبل طلاب المدارس للتعرف على دور رجل الشرطة

استقبلت الإدارة العامة للحماية المدنية في بني سويف، زيارة لعدد من طلبة إحدى المدارس، بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ للتعرف على الدور الذي يقوم به رجال الحماية المدنية في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وتعريفهم بمبادئ مواجهة الحريق والحفاظ على أنفسهم من أخطارها.

وجرى تنظيم بيان عملي لكيفية التعامل مع بلاغات الحريق المختلفة، وشرح لكيفية الحماية من أخطار الحريق والتعامل معها حال وقوعها.

ومن جانبهم، توجه القائمون على الزيارة، بالشكر لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة، وحرص الوزارة على مد جسور التواصل مع جميع فئات المجتمع خاصة النشء وصغار السن.

ويأتي ذلك في ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى التواصل مع فئات المجتمع، والاهتمام بتنمية الثقافة الشرطية للنشء وصغار السن.