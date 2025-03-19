وزيرة خارجية ألمانيا عن اعتقال عمدة اسطنبول: ضربة قاصمة للديمقراطية في تركيا

انتقدت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اعتقال عمدة مدينة إسطنبول التركية، أكرم إمام أوغلو، والعديد من المعارضين الآخرين، واصفةً ذلك بأنه "ضربة قاصمة للديمقراطية في تركيا".

وقالت بيربوك في العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الأربعاء:"نرى بوضوح أن المساحة المتاحة للسياسيين المعارضين آخذة في التقلص".

وأضافت بيربوك: "احترام حقوق الممثلين المنتخبين للشعب أمر أساسي بالنسبة لدولة القانون الفاعلة"، مشددةً على أن الحكومة التركية ملزمة بالمبادئ الديمقراطية ودولة القانون، و"نحن ننتظر منها أن تمتثل لذلك".

وجاء ذلك بعد أن اعتقلت السلطات القضائية في تركيا، في إطار حملة مداهمات واسعة النطاق، السياسي المعارض البارز إمام أوغلو، وذلك قبل أيام قليلة من ترشيحه رسميًا للانتخابات الرئاسية عن حزب الشعب الجمهوري ذي التوجه الاجتماعي الديمقراطي.

وحذّر حزب إمام أوغلو من أن هذا الإجراء يمثل محاولة لانقلاب سياسي، ودعا إلى تنظيم مظاهرات احتجاجية في جميع أنحاء البلاد.

ووفقًا لوكالة الأناضول الرسمية، تم اعتقال ما لا يقل عن 84 شخصًا آخرين إلى جانب إمام أوغلو.

وقال إمام أوغلو في رسالة مصورة نٌشرت على مواقع التواصل الاجتماعي" نحن نواجه طغيانا كبيرا، ولكني أريدكم أن تعلموا إنني لن استسلم ". كما اتهم الحكومة بـ"اغتصاب إرادة " الشعب.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في تركيا عام 2028، ولكن من المرجح إجراء انتخابات مبكرة.